Nog altijd peperdure bouwvergunningen in Deventer en Zwolle, maar Apeldoorn verlaagt de leges drastisch

Hester en Gert maken zich zorgen om Zwolse groeiambi­ties: ‘Dit gaat niet alleen om ons eigen uitzicht’

28 augustus Hij woont aan de noordelijke rand van Zwolle, zij in het zuidelijkste puntje. Maar wat Gert Jansema en Hester Kuypers bindt is dat ze vrezen voor de plannen om heel veel huizen te bouwen in en rond Zwolle. Afgelopen maandag spraken ze de gemeenteraad toe over de Omgevingsvisie. Wat drijft hen? Twee interviews aan de hand van drie thema’s.