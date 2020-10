Nog één avond stroomt horeca in Zwolle vol: kastelein en klant nu weer in wachtstand

Starters die in Zwolle een woning zoeken zijn kansloos: ‘Situatie is dramatisch’

11 oktober Wie voor het eerst een woning wil kopen, zit in Zwolle in een haast onmogelijke positie. Voor starters is de huizenmarkt bijkans drijfzand; als je eenmaal een stap op de markt waagt, is de kans groot dat je wegzakt tussen andere geïnteresseerden, beleggers, investeerders en hoge prijzen. Over de onmogelijkheden en de pogingen van de stad om de situatie voor starters (iets) te verbeteren.