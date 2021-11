Nóg een horecazaak voor Librije-koppel Jonnie en Thérèse Boer in Zwolle: ‘En als de buren weggaan, mogen ze mij bellen’

Thérèse, gefeliciteerd met de aankoop. Kunnen we de Nieuwe Markt al omdopen tot de Jonnie-Thérèse-Markt?

Thérèse Boer: ,,Haha, zo’n grap gaat al wel rond in onze groepsapps. Maar dit kwam op ons pad. Een week of vier, vijf geleden appte Andrea (de Lange, samen met Rik van Middendorp momenteel nog eigenaar van Brasserie Jansen, red.) of ik tijd had voor een kop koffie. Ze had misschien wel iets leuks voor mij. Vervolgens ging het heel snel, we hoefden niet lang na te denken. Het is een prachtig bedrijf en een mooie aanvulling op Brass Boer Thuis en Bar Senang, die aan hetzelfde plein zitten. Dat zijn een restaurant en een plek om te snacken, Jansen is net even iets anders. Een heel leuk concept.’’