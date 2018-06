Nóg een plek voor kunstenaars in Zwolle: XYZ-Area

Spannender

De XYZ-Area is een initiatief van de Creatieve Coöperatie en beeldhouwer Chris Peterson. Van hem komt het idee om architecten, stedenbouwkundigen en kunstenaars die ruimtelijk werk maken, meer mogelijkheden te bieden. Weliswaar schieten op dit moment de creatieve werkplekken in Zwolle als paddenstoelen uit de grond, het ontbreekt volgens de initiatiefnemers nog aan een locatie waar kunstenaars die veel ruimte nodig hebben kunnen werken en exposeren. ,,Bovendien is dit meer dan alleen werkplekken voor beeldhouwers. In een rapport over het creatieve ondernemersklimaat in Zwolle is onlangs vastgesteld dat het wel wat gedurfder en spannender mag in Zwolle. Dit is een experiment waarmee we dat willen uitproberen. Het is de bedoeling om een deel van de zeecontainers af en toe 'op te pakken' en elders in de stad neer te zetten als expositieruimte maar ook als mobiel lab waar we ook het publiek bij betrekken. Bijvoorbeeld ook in samenwerking met het Polymer Science Park, dat zich bezighoudt met kunststoftechnologie'', zegt directeur Nynke van der Wal van de Creatieve Coöperatie.