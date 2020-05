Nog eens drie minderjarigen opgepakt voor massale knokpartij in park in Zwolle

Zwolse app-bou­wers spelen in op 1,5 me­ter-samenle­ving: ‘Reserveer je werkplek vanuit huis’

7:00 ‘Het nieuwe normaal’, we horen het te pas en te onpas. Voor veel kantoormedewerkers betekent het werken met gepaste onderlinge afstand. Dus ruimte voor minder collega's. Ontwikkelaars uit Zwolle springen slim in op de beperkingen en komen met de app BookMyDesk. Vanuit huis is zo een werkplek te reserveren. ,,Is er wel iemand besmet, dan helpt dit de GGD gelijk bij het contactonderzoek’’, zegt Robert Kosse.