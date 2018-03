Is een autopaasshow achterhaald nu de meeste autokopers zich vooral online melden? Bij autobedrijf Van Leussen in Zwolle en het Vechtdal in elk geval niet.

Daar krijgen alle auto's een extra poetsbeurt en worden de autobanden mooi zwart gemaakt in de aanloop naar tweede paasdag, zegt Harold van Leussen. ,,We hebben nog altijd altijd veel bezoekers en goede verkopen. Het is traditie en voor ons een succesvolle en leuke dag.''

Weersverwachting

Ook Autopalace in onder meer Zwolle, Ommen, Kampen, Dronten en Emmeloord pakt als vanouds uit met een paasshow. ,,Een onmisbare dag'', vindt salesmanager André Montfrooy. ,,Mensen hebben zin om iets leuks te doen en daar spelen we op in, ook met aankleding, kortingen en acties.'' Met de weersverwachting voor de paasdagen - fris en kans op een buitje - is Montfrooy dolgelukkig. ,,Perfect voor ons. Bij goed weer krijgen we minder bezoekers, maar wel gerichter. Is het wat frisser, dan komen er meer kijkers. Maar ook elke kijker is een potentiële koper.''

Gekkenhuis

Bij autobedrijf Schaftenaar in Wezep ziet Jaap Toorn tweede paasdag als ,,een goede zaterdag. Ik werk hier nu 35 jaar en in de eerste jaren was zo'n paasshow een gekkenhuis. Dat is nu niet meer zo.'' Ook marketingdirecteur Nico Visser van autobedrijf Broekhuis ziet het belang van de paasshow afnemen. ,,De behoefte van de consument aan dit soort dagen is veranderd. Vroeger had je het nodig, nu verloopt het kopen van auto's steeds meer online en zie je ook veel meer contacten in de avonduren via whattsapp. Openstelling met pasen wordt nu per vestiging bekeken.''

Vrij