Nog geen betaald parkeren in Wipstrik Zwolle

Het gaat om het gebied dat wordt begrensd door de Hanekamp, Evertsenstraat, Piet Heinstraat en Wipstrikkerallee. Sinds vorig jaar is het aantal klachten over parkeeroverlast gestegen. ,,Mensen parkeren en halen hun fiets uit de kofferbak. Dan gaan ze vanaf hier naar hun werk of de binnenstad", zei bewoonster Hennie Hulst eerder tegen de Stentor.

'Aan de Hanekamp is het vereiste draagvlak wel nipt gehaald; de respons van 51% en 60 % van de bewoners was voor. Echter, deze straat grenst niet aan een al bestaande parkeersector. Een logische aansluiting bij een bestaand gebied is niet te maken. Zoals eerder al is aangegeven is invoering dan niet mogelijk. Verder is er nog de Evertsenstraat. Hier is 94% voor, maar het aantal reacties is te laag: 39%. We blijven de parkeerdruk periodiek monitoren. Wanneer de parkeeroverlast sterk toeneemt, kunt u dat melden bij de wijkbeheerder.'