Nog geen duidelijkheid over opening station Stadshagen

Het is nog altijd onduidelijk wanneer de nieuwe elektrische trein op de Kamperlijn ook stopt op station Stadshagen in Zwolle. Alle betrokken partijen hebben vandaag afgesproken dat er eerst nog meerdere testen worden uitgevoerd. 'Op zeer korte termijn', is het enige dat ProRail-woordvoerder Aldert Baas kan toezeggen.

Volgens ProRail is geen sprake van een extra vertraging, maar kiezen de partners voor een zorgvuldige afhandeling. ,,We zeggen: better safe, than sorry,'' aldus Baars.

Slap

Begin deze maand kondigde ProRail aan dat op 31 januari meer duidelijkheid zou worden gegeven over de opening van station Stadshagen, nadat half december bleek dat de bodem onder de spoorlijn te slap is om de trein 140 kilometer per uur te laten rijden. Een openingsdatum kunnen de partijen echter nog niet geven.

Extra machinist

Volgens Baas van ProRail zijn in de afgelopen weken meerdere maatregelen onderzocht. Zo heeft in januari een extra machinist meegereden. Daardoor kan de trein na aankomst in Zwolle en Kampen sneller terugrijden. Die tijdwinst is nodig om de trein ook in Stadshagen te laten stoppen. De dienstregeling wordt daarvoor aangepast. Dat zijn ProRail, vervoerder Keolis en de opdrachtgevers van de vernieuwde spoorlijn - de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen - vandaag overeengekomen.

Proefritten

In een persbericht melden de partijen gezamenlijk: 'Daarbij denken we aan twee minuten eerder uit Zwolle te vertrekken en één minuut later op Zwolle aan te komen.' Op die manier hoeft de trein niet harder dan 100 kilometer per uur te rijden. Harder mag ook niet, vanwege de bodem. Proefritten gaan de komende weken uitwezen of het pakket aan maatregelen voldoende is. Die ritten vinden 's nachts plaats, meldt ProRail.

Metingen