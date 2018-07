Ruim een half jaar nadat de veertig meter hoge reclamemast van de Hornbach in Zwolle werd ontmanteld, staat er nog geen nieuwe. In december kondigde woordvoerder Maarten Post aan dat het bedrijf snel voor een andere zou zorgen, maar dat is nog niet gelukt.

Naar de reden is het gissen. Post laat weten: ,,Daar kan ik helaas niets over zeggen. Inhoudelijk wil men daar niks over kwijt en ik weet ik er dus ook het fijne niet van. Ik hoop snel met positief nieuws te komen.''

De mast werd eind vorig jaar geplaatst om aandacht te vestigen op de nieuwe bouwmarkt die in maart open zou gaan. Korte tijd later bleek dat de bevestiging van het enorme reclamebord niet deugde. Het is een grote driehoek met aan alle zijden de naam Hornbach. De constructie kon afbreken. Dat risico wilde Horbach niet nemen. De mast stond op de parkeerplaats, pal langs de druk bereden Blaloweg.

Kraanwagens

Dus werd vlak voor Kerst besloten het bord en het bovenste deel van de mast te verwijderen. Twee enorme kraanwagens waren daar ruim een dag mee bezig. Een paar maanden later werd ook het onderstel weggehaald. Woordvoerder Post liet eerder al weten dat er een nieuwe mast in bestelling is en dat wordt overlegd met de leverancier over de afhandeling van de schade. Blijkbaar duurt dat langer dan gehoopt, ook al kan of wil Post daar verder niets over kwijt.