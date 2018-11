Nog geen toestemming pietenprotest Zwolle

Het is nog onduidelijk of burgemeester Meijer de protestactie tegen Zwarte Piet in Zwolle zaterdag toestaat. Dat zegt de actiegroep die dit op touw heeft gezet. Volgens woordvoerder Storm Vogel is de burgemeester bang voor ongeregeldheden en heeft hij daarom nog niet besloten of de demonstratie mag doorgaan.