Nog geen zicht op rechtszaak rond Zwols café Bruut

Vorige maand werd bij het café aan de Voorstraat een handgranaat aan de deur gevonden. Om veiligheidsredenen moest Bruut een week dicht. Maar ook daarna moest het café de deuren gesloten houden van burgemeester Henk Jan Meijer. Dit omdat de horecavergunning nog niet verleend is. Die was eind mei aangevraagd, maar de gemeente wil eerst nog nader onderzoek laten doen door het landelijke bureau Bibob. Dit bureau komt in beeld als een gemeente twijfels heeft over de integriteit van de ondernemer. De wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat horecavergunningen misbruikt worden voor criminele doeleinden.