Nog ruim 2600 te gaan: schrijvers gezocht voor Zwolse Bijbel

videoMonnikenwerk is het, geeft Stadspastor Mariska van Beusichem toe. Maar het is voor een goed doel. In de Zwolse Grote Kerk wordt de Bijbel overgeschreven. ,,Uit de enige Zwolse Bijbel zijn stukken verdwenen, dus we willen een nieuwe’’, zegt Van Beusichem.

De 82-jarige Gea van der Kolk helpt een handje mee. ,,Ik bibber wel een beetje hoor’’, zegt ze lachend. ,,Ik vind het heel bijzonder dat ik hier zit, dat ik nu op mag schrijven dat zoveel jaar mee is gegaan.’’ Ze wilde graag een optimistisch stuk schrijven. ,,Want er staan zoveel gruwelijke verhalen in de Bijbel en ik wil juist een verhaal dat mensen moed geeft.’’

Ingeborg Fenijn draagt bij met 300 woorden en schrijft een stuk over Noach. ,,Ik ben christen en ik vind het een mooie actie. Dit is een heel bekend verhaal. Niet het meest positieve stuk uit de Bijbel, want ik schrijf over het verwoesten van de aarde.’’ Ze had liever het vervolg geschreven, maar die lag niet op de vele tafels in de Grote Kerk. ,,Ik vind van dit stuk heel mooi dat God je het idee geeft dat er altijd iemand is die je helpt. Niemand zal je zo goed begrijpen als God.’’

Ingeborg Fenijn is de eerste die op zaterdag een stukje Bijbel overschrijft.

Persoonlijk bericht

Mevrouw van der Kolk vertelt de reden dat ze uiteindelijk in de Grote Kerk zit: haar man, die in 2011 overleden is, was Zwollenaar. Geboren en getogen. ,,Ik wil een stukje er naast schrijven over mijn man, omdat ik dit schrijven mede namens hem doe.’’

Van Beusichem: ,,Je hoeft niet te geloven. Het mag wel. Je schrijft 300 woorden, dat duurt ongeveer een half uurtje. In de kantlijn mag je zelf iets schrijven, bijvoorbeeld 'wat een mooi boek’, maar je mag ook schrijven: ‘wat een stom boek’. Zolang het geen schuttingtaal is, laten wij het er in staan.’’