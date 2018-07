Nog steeds gemopper over vervangend busvervoer rond Zwolle

Te laat, te vol of helemaal niet. Reizigers klagen nu het treinverkeer rond Zwolle inmiddels ruim een week plat ligt, op Twitter nog steeds over het vervangende busvervoer. 'Twee minibusjes is echt te weinig voor een (halfvolle) spitstrein. Waarom niet meer bussen?' vraagt een reiziger op weg van Deventer naar Zwolle zich maandag wanhopig af.

Rikus Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV beaamt dat en noemt het vervangend busvervoer een chaos. Zo zag hij hoe voor honderden reizigers die uitstapten in Kampen-Zuid precies één touringcar klaar stond zonder dat er zicht was op meer vervoer. Vervoerders krijgen niet genoeg materieel op de weg en dat is niet alleen in Zwolle maar ook in andere delen van het land zichtbaar, zegt hij.

Gestroomlijnd

De NS daarentegen heeft de indruk dat het busvervoer over het algemeen redelijk loopt. Vorige week liep de wachttijd op het traject Zwolle-Olst fors op maar daar is actie op ondernomen, zegt woordvoerster Anita Boonstra. Haar is niet bekend dat er op dit moment nog veel geklaagd wordt.

Bij reizigersvereniging Rover is op het landelijke hoofdkantoor precies één klacht binnengekomen. Kees van Ramshorst van de regionale afdeling West-Overijssel heeft de indruk dat het busvervoer inmiddels goed gestroomlijnd is. ,,Wel mag het hier en daar duidelijker qua aanduiding voor de reizigers'', zegt hij. Zo is de busstop in Wijhe niet bij het station vanwege gebrek aan keerruimte maar ongeveer twee kilometer verderop. Dat geeft soms verwarring.

Touringcarbedrijven