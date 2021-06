Nog steeds veel vraag naar restvaccins, ook Gelre Ziekenhuizen sluiten zich aan bij prullenbakvaccin.nl

De vaccinatie­ka­ter van huisarts Marco Blanker uit Hattem: ‘We zijn vleugellam gemaakt’

8 mei Vol goede moed begon huisarts Marco Blanker (woonachtig in Hattem, praktijkhoudend in Zwolle) aan het vaccineren van een deel van zijn patiënten. Gaandeweg sloeg de stemming om naar frustratie die hij op Twitter meermaals uitte. Een foto van 58 weggegooide vaccins kwam hem zelfs op een uitbrander van minister De Jonge in de Tweede Kamer te staan. ,,Boeien.”