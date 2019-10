Nog steeds zorgen over leerlingenvervoer in Zwolle

De Participatieraad heeft daarom voor 5 oktober een avond belegd in de Stadkamer. ,,Iedereen doet ontzettend z'n best maar toch horen we dat er nog steeds van alles gebeurt onderweg. Door met alle betrokkenen in gesprek te gaan hopen we te horen hoe het beter kan en wat daar voor nodig is", zegt Francien Lange van de Participatieraad.

Dit voorjaar trok het adviesorgaan ook al aan de bel over het leerlingenvervoer. De gemeente regelt dit vervoer voor kinderen die - vanwege een handicap of beperking - niet zelfstandig van en naar school kunnen. Het vervoer is uitbesteed aan taxibedrijf Munckhof. De gemeente gaf toen aan dat na de nieuwe aanbesteding in eerste instantie niet goed liep, en dat dat aanleiding was om maatregelen te nemen in overleg met de vervoerder.

Verrassing

Dat er nu nog steeds of opnieuw geluiden zijn dat het niet goed loopt, is voor de gemeente een verrassing. ,,Het huidige beeld van de gemeente is dat men tevreden is over het begin van het nieuwe schooljaar en dat het aantal klachten op een normaal niveau is. Ook heeft de gemeente vorige week gesproken met de vervoersraad. Daarbij waren meerdere vertegenwoordigers van scholen aanwezig die ons complimenteerden over het huidige leerlingenvervoer", aldus woordvoerder Sam Rademaker van de gemeente. Hij geeft aan dat de gemeente in gesprek is met de Participatieraad over de huidige klachten. Voor voorzitter Niels ten Hagen van de vervoersraad komen de opmerkingen van de Participatieraad ,,uit de lucht vallen‘’.

Stressvol