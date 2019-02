Nog tot vanavond onderzoek in granaatbuurt Zwolle, politie hoopt op camerabeelden

videoDe politie verwacht nog tot het begin van de avond bezig te zijn met het forensisch onderzoek in woonwijk de Maten in Zwolle. Na de ontploffing van twee handgranaten aan de Hanselaarmate zijn sinds vanochtend tientallen politiemensen bij de zaak betrokken.

Het heerlijke zonnetje en de fluitende vogels staan deze dinsdagmiddag in schril contrast met de twee enorme knallen van de nacht ervoor. De Hanselaarmate is voor een groot deel afgezet met zwarte schermen. Politieagenten houden bij iedere ingang de wacht. Op straat gaat het maar over één ding: granaten in een woonwijk, hoe bizar?

Gabriëlle van Luik heeft op haar oprit, nog net buiten de afzetting, de zon opgezocht. ,,Gelukkig zat ik hier gisteren ook, anders denken de buren misschien dat ik een soort ramptoerist ben’’, grapt ze. Ook zij hoorde de twee explosies afgelopen nacht. ,,Ik woon hier al 22 jaar, maar heb zoiets nog nooit meegemaakt. Maar ik ben niet in paniek hoor.’’ In de ochtend kreeg ze al direct berichtjes van vrienden en familie. ,,Of we wel veilig waren. Nou, dat waren we. Gelukkig.’’

Opsporing Verzocht

Een paar meter verderop, aan het hek dat het zicht op het plaats delict verhindert, laat politiewoordvoerder Kees de Kruijff weten dat het onderzoek vermoedelijk nog tot ongeveer 19.00 uur duurt. ,,Bij een zaak als deze hebben we vaak zo’n twaalf uur nodig om gedegen sporenonderzoek te doen. Op dit moment werken hier zo’n 10 tot 12 mensen aan, op het hoogtepunt eerder vandaag waren dat er 20 tot 25.’’ Ook blijken er studenten van de politieopleiding aanwezig die op deze manier ervaring in de praktijk opdoen.

Na een buurtonderzoek wordt nu via een oproep op Facebook naar getuigen en camerabeelden gezocht. Ook wordt er vanavond in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan het incident. ,,We hopen op deze manier de zaak snel te kunnen oplossen’’, aldus De Kruijff. Alle tips, waaronder een gerucht dat er een auto met gedoofde lichten zou zijn gezien, worden in het onderzoek meegenomen.

Stilte

Bij Jan en Anny Wobbes, al bijna 35 jaar woonachtig aan de naastgelegen Tichelmeesterlaan, is de politie al langs geweest. Het echtpaar schrok ’s nachts wakker van de enorme knallen. ,,Dat was schrikken, ja. Maar ook de stilte daarna was verontrustend. Geen sirenes, niets. Dat vonden we vreemd.’’ Politiewoordvoerder De Kruijff kan dat wel verklaren: ,,We rijden lang niet bij iedere melding met sirenes. Zeker in de nacht hebben we deze vaak niet nodig omdat er nauwelijks verkeer op de weg is. Dan zou je mensen onnodig wakker maken.’’