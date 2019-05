Nog twaalf uur radiomaken te gaan voor studenten in Het Vliegende Paard

videoEen groep studenten Journalistiek zit twee dagen lang niet op school, maar in de kroeg, in het Vliegende Paard. Niet voor een biertje, maar voor het maken van een 36 uur durende radio-uitzending. Martijn Driessen is een van de radiomakers. ,,Ik heb niet geslapen vannacht’’, zegt hij, nog vol energie. ,,Maar het is zo tof om dit te mogen doen.’’

Martijn maakt, samen met eerstejaars studiegenoten, radio voor een goed doel: Ervaringsmaatjes. Hij is eerder deze week naar Almelo geweest, naar de indoorkermis, waar hij zo'n ‘ervaringsmaatje’ ontmoet heeft. ,,Het waren twee jonge mantelzorgers, twee meisjes, jonger dan twaalf. Ze waren met hun ervaringsmaatje naar de kermis. Even iets leuks doen. De oudere ervaringsmaatjes helpen de jongere om te gaan met mantelzorg.’’

Volledig scherm Martijn Driessen heeft de nacht doorgehaald voor Ervaringsmaatjes: studenten maken 36 uur lang radio om geld op te halen voor het goede doel. © Frans Paalman

Ervaringsmaatje

De studenten willen radio maken voor een goed doel uit het oosten van het land. ,,Omdat het dan toch dichtbij is.’’ Ervaringsmaatjes is onderdeel van Stichting Informele Zorg (SIZ) Twente. Het project is in het leven geroepen voor kinderen die in hun directe omgeving te maken hebben met een ziek familielid. Bij Ervaringsmaatjes staat niet het zieke familielid, maar de jonge mantelzorger centraal.

,,Een klasgenoot heeft zelf te maken gehad met Ervaringsmaatjes en diegene vertelde ons hierover’’, zegt Driessen. ,,Het is voor ons natuurlijk gewoon mooi om radio te maken. En nu kunnen we dat voor een goed doel doen, straks met een cheque ergens naartoe, ja, dat is gewoon geweldig.’’ Maar het doel, dat is wat centraal staat. Driessen: ,,Ik zag op de kermis de ervaringsmaatjes lol hebben, maar tegelijkertijd denk je wel: jeetje, wat jij allemaal meemaakt in het dagelijks leven... Daarom wil ik helpen.’’

Geld inzamelen

Vijfduizend euro. Dat heeft SIZ als streefdoel gesteld. Martijn begint te lachen. ,,We zitten na 24 uur ongeveer op duizend, dus ik denk dat een streefdoel ook echt een streefdoel moet blijven. De kans dat we het gaan halen is heel klein.’’ De radiomakers hebben verslaggevers op locatie; bijvoorbeeld op een boerderij, of in een patatzaak. Daar helpen ze mee, een soort ‘heitje voor karweitje’. Het geld dat ze daarmee ophalen, gaat naar het goede doel.

Driessen: ,,We hopen hiermee natuurlijk aandacht te vragen voor Ervaringsmaatjes. Dat is stap één. We hopen een leuk bedrag op te halen. Vannacht gaan we de cheque uitreiken en de uitzending feestelijk afsluiten.’’