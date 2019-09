Nog twee tieners vast voor straatroof met vuurwapen in Stadshagen

Vuurwapen

Meer aanhoudingen

Na de eerste aanhouding op dinsdag volgden nog arrestaties op vrijdag en afgelopen maandag. De politie meldt dat ze nog meer aanhoudingen niet uitsluit; het onderzoek is nog in volle gang. Of het drietal ook verdacht wordt van de bedreiging van de 18-jarige vrouw en eerdere geweldsincidenten in Stadshagen is niet bekend. De politie wil daar niets over kwijt omdat het onderzoek nog loopt.

Wijkagenten

De aanhouding van het drietal is onder meer te danken aan het werk van de wijkagenten, zegt de politie in een persbericht. ,,De wijkagenten kennen de wijk, de jongeren in de wijk en de problemen in de wijk. Ze horen daarom veel informatie, en dat bleek in deze zaak bij te dragen aan het opsporen van verdachten. Daarom roepen de wijkagenten ook op om eventuele verdachte of onveilige situaties direct bij de politie te melden. Hierdoor krijgen we een nauwkeuriger beeld van wat er in de wijk leeft."