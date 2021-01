Noodbevel houdt Zwolle rustig: politie surveilleert en controleert actief

Inbrekers die met kroos in hun haar in weiland bij Wijhe werden gepakt moeten vijf maanden de cel in

24 januari De twee mannen die in september vorig jaar zijn gepakt na een vlucht vanaf het station in Wijhe, dwars door een sloot, over de weg Onder de Gelder, om hun Waterloo te vinden in een weiland, zijn veroordeeld tot vijf maanden cel. De rechtbank in Zwolle vindt bewezen dat ze hebben ingeslopen in een woning aan de Stationsweg, waar ze geld en sleutelbossen hebben gestolen.