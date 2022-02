Noodgedwongen verhuist Genemuider vloerenbedrijf Cotap de logistieke afdeling naar Zwolle

Toerisme Overijssel herstelt met bijna 2 miljoen meer toeristi­sche overnach­tin­gen in 2021

In Overijssel zijn vorig jaar ruim 7,7 miljoen toeristische overnachtingen geregistreerd. Dat zijn er bijna 2 miljoen meer dan in 2020. Hiermee lijkt het toerisme in de provincie hard op weg naar herstel.

23 februari