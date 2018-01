Noodkreet om doodzieke Zwolse Alicia: 'Voor tv kijken heeft ze vaak geen energie'

Afgelopen zomer was ze nog vol goede moed tijdens een experimentele behandeling in Duitsland, maar nu is de Zwolse Lyme-patiënte Alicia Kellner (23) zieker dan ooit.

,,Laatst vertelde ze in tranen dat ze zo niet verder wil leven. We schrokken hier heel erg van maar we kunnen dat wel begrijpen. Dit is geen leven voor Alicia, dag en nacht in een donkere kamer met erg veel pijn'', vertelt haar moeder Caroline.

Met de moed der wanhoop is de familie aan een nieuwe crowdfundingsactie begonnen om een stamceltherapie mogelijk te maken. Die wordt niet vergoed door de verzekering.

Gezondheidsklachten

Alicia liep de ziekte ruim zeven jaar geleden op na een tekenbeet op Aruba, waar ze met haar familie woonde. In eerste instantie leek er niet zoveel aan de hand en ze besloot na haar eindexamen in Zwolle te gaan studeren. De hbo-opleiding waar ze aan begon moest ze echter al snel opgeven wegens gezondheidsklachten. Korte tijd volgde ze daarna nog een mbo-opleiding maar ook dat lukte na verloop van tijd niet meer.

Spierpijn

Talloze consulten, behandelingen en therapieën later ligt de Zwolse eigenlijk alleen nog maar in bed. 'Het enige wat ze nog zelf kan is naar het toilet gaan. Bij alle andere dagelijkse dingen heeft ze hulp nodig. Ze is extreem moe en heeft ontzettend veel pijn. Ze is al maanden niet beneden geweest en zelfs voor even tv kijken of een berichtje typen heeft ze vaak geen energie. Douchen voelt als het lopen van een marathon met ontzettend veel extra spierpijn als gevolg', schrijft haar moeder op de Facebookpagina van de Stichting Alicia's Last Hope.

Deze stichting is opgericht om 35.000 euro bijeen te krijgen voor een stamceltherapie in Duitsland. Volgens de familie worden daar goede resultaten mee geboekt. Eerder was er dezelfde verwachting over een therapie met natuurlijke antibiotica in Duitsland, waarvoor de familie ook geld inzamelde. Afgelopen zomer begon Alicia aan deze behandeling maar die heeft haar geen genezing gebracht.

Bittere noodzaak

Dat de familie opnieuw een beroep doet op donateurs is bittere noodzaak, zegt haar moeder. ,,Wij als ouders willen en moeten er alles aan doen om te zorgen dat ze beter wordt. Maar helaas zijn door alle kosten van vorige behandelingen onze financiële middelen inmiddels totaal uitgeput.''

Stamceltherapie wordt in Nederland niet erkend en zorgverzekeraars vergoeden die ook niet. In Frankfurt is een grote kliniek waar veel lymepatiënten behandeld worden, maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor de werking ervan. Volgens de Nederlandse Vereniging tegen Kwakzalverij gedijen de klinieken door Nederlandse patiënten die elkaar met oncontroleerbare ‘succesverhalen’ aansteken.