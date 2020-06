Noodkreet Wijkvereniging Berkum aan politiek: stop nieuwbouwplan op plek Emmaüskerk

Stad Zwolle praat mee over hoe de nieuwe lokale omroep het doet

8 juni Zwollenaren kunnen in de toekomst meedenken over het functioneren van lokale omroep RTV Focus Zwolle. Inwoners van de stad worden meegenomen in een tussentijdse evaluatie. Maandagavond werd duidelijk dat RTV Focus definitief de voorkeur krijgt boven de huidige omroep RTV Zwolle FM.