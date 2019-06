Noodnummer voor brandweer IJsselland

Theater­groep Rimpels en Vouwen uit Zwolle speelt deze week elke dag voor een uitver­kocht huis

16:23 Hun naam geeft het al aan: zelfspot is de acteurs niet vreemd. De Zwolse Theatergroep ‘Rimpels en Vouwen’ bestaat uit louter deelnemers van 60 jaar en ouder. En ondanks dat sommigen al wat vergeetachtig of hardhorend zijn, artistiek leider Lisi de Schepper vindt het een genot om op te trekken met de veertig amateurspelers. ,,Ze storten zich er vol overgave in en ze zitten vol ideeën.’’