Noodreparatie verzakte Zwolse dijk gaat vrijdag verder

Een aannemer uit Genemuiden is donderdag begonnen met het storten van rotsblokken in het water om de wand te stutten. Daar wordt een kraan bij gebruikt. De rotsblokken zijn een tijdelijke oplossing, zegt woordvoerder Klaas Jansen van waterschap Drents Overijsselse Delta. ,,Er zijn allerlei plannen om de dijken te verbeteren. Dat heeft te maken met maatregelen om ons te beschermen tegen hoog water. Daar wordt ook deze dijk in meegenomen.''