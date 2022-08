Noodverordening tegen boerenblokkades bij distributiecentra in Zwolle opgeheven

De noodverordening die het boeren onmogelijk moest maken om distributiecentra van supermarkten in Zwolle te blokkeren, is van tafel. ‘Er zijn geen concrete aanwijzingen voor nieuwe blokkades’, meldt burgemeester Peter Snijders in een toelichting op het besluit.

Boeren stonden op maandag 4 juli met hun trekkers voor de ingang van de distributielocaties van de Albert Heijn aan de Galvaniweg en Jumbo aan de Bohemenstraat in Zwolle. Ze vertrokken pas nadat burgemeester Snijders in de avond in ieder geval voor 48 uur een noodverordening in de straten om de locaties van deze bedrijven had afgekondigd. De Mobiele Eenheid greep in en zes personen zijn aangehouden.

Celstraf of boete riskeren

De noodverordening - waarbij trekkers niet in gebieden rondom de locaties van Albert Heijn op bedrijventerrein Marslanden en Jumbo op de Hessenpoort mogen komen - is de afgelopen tijd blijven gelden zodat de politie eerder en gemakkelijker kon ingrijpen bij een nieuwe blokkade. Boeren riskeerden bij een overtreding een celstraf of een boete. Ruim een maand later heeft Snijders de noodverordening van tafel geveegd.

Officieel geldt de noodverordening sinds afgelopen maandag 17.00 uur niet meer. ‘Er is nog wel sprake van enige maatschappelijke onrust, maar er zijn geen concrete aanwijzingen voor nieuwe blokkades door (landbouw)voertuigen of andere verstoringen van de openbare orde in het aangewezen gebied’, meldt burgemeester Snijders in een schriftelijke toelichting op het intrekken van de noodverordening.

Genormaliseerd

Tevens meldt de gemeente dat er in het aangewezen gebied geen sprake meer is geweest ‘van oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan’. Volgens Snijders lijkt de situatie rondom de distributiecentra ‘vooralsnog te zijn genormaliseerd’.