Noodzakelijk herstel Weversgildeplein in Zwolle wordt flinke opfrisbeurt

Het is niet een van Zwolles bekendste pleinen, omdat het Weversgildeplein ietwat verscholen ligt. Ingeklemd tussen de Nieuwstraat en de Korte Smeden. Is het wel de moeite waard om daar 55.000 euro in te steken? Wethouder René de Heer vindt van wel, laat hij in een persbericht weten. Zijn woordvoerder Marieke Stenfert: ,,Het Weversgildeplein wordt aangepakt omdat de bestrating verzakt is en er hoogteverschillen zijn ontstaan. Hierdoor is het plein op dit moment minder goed toegankelijk. Kortom, we moesten met de bestrating aan de slag", legt Stenfert uit. ,,Deze aanleiding hebben we aangegrepen om gezamenlijk ideeën en mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuwe inrichting van het plein.”