Nooit kon Mirjam (51) uit Zwolle iemand haten, tot die ene dag in 2020: ‘Een monster is hij, een rat’

Voorstel­ling Oorlogswin­ter beleeft première in Odeon Zwolle

In 1972 verscheen de jeugdklassieker Oorlogswinter, geschreven door Jan Terlouw, over de vijftienjarige Michiel die in de laatste oorlogswinter betrokken raakt bij het verzorgen van een neergestorte Engelse piloot in de bossen achter zijn huis. Daar is nu een toneelvoorstelling van en die beleeft zijn première in Odeon Zwolle.

16 december