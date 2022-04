Nooit meer rugnummer 7 bij Landstede Hammers, dat Nigel van Oostrum eeuwig zal herinneren

Met video Oranje tompouce? Check! Kleedjes­markt? Doen we! De normale Koningsdag is terug (en we kunnen niet wachten)

Eindelijk een normale Koningsdag. Een feest waar we naar uit hebben gekeken na alle corona-ellende. Ga jij koopjesjagen op de kleedjesmarkt? Dan kom je misschien Joas en Mick in Zwolle tegen of Mira, Susanne en Sara in Twello. En wat is Koningsdag zonder oranje tompoezen? Arjan en Melanie Lentelink uit Deventer zijn er maar wat druk mee.

27 april