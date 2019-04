Noord-Veluwse gemeenten, Zwolle en Kampen bepalen nieuwe vertrekroute Lelystad Airport

De Noord-Veluwse gemeenten plus Zwolle en Kampen hebben dinsdag achter gesloten deuren gepraat over het verleggen van een vertrekroute van Lelystad Airport. Er liggen vier routes op tafel. Gemeenten mogen hun voorkeur geven, maar de minister beslist.

In februari ontstond veel ophef toen uitlekte dat de vertrekroute van Lelystad Airport boven Wezep in noordelijke richting zou worden verlegd. Wezep werd ontzien, inwoners van Kampen en Zwolle waren de pineut. Het nieuws zorgde voor beroering. Hattem, Kampen en Zwolle waren boos omdat de nieuwe vertrekroute richting hun gemeenten was verlegd. Bovendien wisten ze van niks. Ze eisten samen met gedeputeerde Annemieke Traag van Overijssel opheldering van het ministerie. Die bood excuses aan en stelde bovendien dat de nieuwe route nog niet definitief vastligt.

Onderzoek

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar alternatieve vliegroutes boven de Noord-Veluwe. De huidige vertrekroute van Lelystad Airport richting zuiden gaat pal over Wezep. Er zijn drie alternatieven uitgedokterd, met als idee het bewoonde gebied bij Wezep te ontzien.

Naast LVNL en het ministerie praten er zes gemeenten mee over het verleggen van de vertrekroute: Oldebroek, Hattem, Heerde, Elburg, Kampen en Zwolle. Zij worden vertegenwoordigd door hun burgemeesters en in het geval van Kampen en Zwolle door een wethouder. Ook praten er per gemeente een aantal burgers mee.

De komende weken kunnen burgers bij hun gemeente reageren op de vier routevarianten. Eind mei geven gemeenten hun voorkeur aan bij het ministerie. Is dat een unaniem advies voor een bepaalde route, dan is de verwachting dat de minister dit overneemt. Adviseren de gemeenten tegenstrijdig, dan hakt de minister de knoop zelf door. Het streven is een eventuele routewijziging te realiseren voor de opening van Lelystad Airport in april 2020.

Huidige vertrekroute:

De huidige vertrekroute van baan 23 loopt over het midden van Wezep en daarna ten oosten van Wapenveld. De huidige vertrekroute van baan 5 passeert Wezep aan de noordoostelijke kant en loopt daarna ten westen van Wapenveld.

Alternatief 1:

Alternatief 1 past de vertrekroute van baan 23 aan. De route loopt minder over bebouwd gebied in Wezep. Baan 5 wordt in deze variant niet aangepast.

Alternatief 2 past de vertrekroute van baan 23 en baan 5 aan, zodat er niet over Wezep gevlogen wordt. De route van baan 23 loopt na het bereiken van het oude land rechtdoor. Daarna zet de route de bocht in om tussen Wezep/Hattemerbroek en Hattem over het verkeersknooppunt Hattemerbroek en het eerste deel van de A50 te vliegen. De route van baan 5 loopt 1,4 kilometer oostelijker om de N50 te volgen en loopt aan de westelijke kant van de IJssel gelijk met de aangepaste route van baan 23. Deze variant levert de grootste afname van het aantal gehinderden onder de route. Voor Kampen is het echter een verslechtering. En als over een aantal jaar de geplande nieuwbouwwijk Reeve er is, leidt deze route tot meer inwoners die overlast kunnen ervaren.

Alternatief 3:

