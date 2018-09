Noordoever Zwarte Water helemaal op de schop

Het is zo'n plek in Zwolle die iedereen wel kent, maar waarvan veel Zwollenaren geen flauw idee hebben wat er allemaal gaande is. De activiteiten in het eerste deel zijn de laatste jaren dan ook flink afgenomen. Ooit bloeide hier industrie, nu is het met name de indoor skihal van de familie Leenman die nog bezoekers trekt. Verderop zit scheepsbetimmeraar Henk Jacobs met zijn zaak en wijkboerderij de Klooienberg is een ijkpunt in de wijk.

Horeca

Die leegstaande bedrijfshallen aan de kant van de Blaloweg, die worden ingeruild voor openbare ruimte met horeca en vrijetijdsbesteding. Leisure, in jargon. Met plek voor een pleziervaarthaven. Dat komt goed uit, want de bestaande havens ten noorden van de Twistvlietbrug maken in de plannen plaats voor woningbouw. De Prinses Margriethaven aan de Klooienberglaan, waar grotere schepen kunnen aanmeren, blijft wel bestaan.

Lees verder onder de illustratie

Volledig scherm De Zwarte Waterzone in Zwolle gaat volledig op de schop. Deze illustratie geeft aan waar aan wordt gedacht. © Gemeente Zwolle/Bemog

Achter de schermen wordt al langere tijd overlegd met de huidige gebruikers van het gebied. Zo is Stichting Het Zwolse Watersportcentrum, waaronder de zeilvereniging valt, dicht bij een akkoord met Bemog over verplaatsing van het complex. Dat zou in de buurt van de Holtenbroekerbrug kunnen zijn, waar in de plannen een jachthaven is ingetekend. 'Er zijn nog verschillende alternatieven mogelijk', meldt de stichting op haar website. Secretaris John Stam kan verder weinig kwijt, omdat de gesprekken met Bemog nog lopen. Wel wordt duidelijk dat de huidige opzet met boxen per schip als het kan wordt ingeruild voor grote boothuizen en een grote centrale hal. Ook wordt het aantal ligplaatsen in de haven uitgebreid.

Ligplaatsen

Het Watersportcentrum heeft richting Bemog de zorg uitgesproken over het verdwijnen van de andere havens aan de Holtenbroekerdijk. Bemog en de gemeente Zwolle hebben de intentie vastgelegd dat het aantal ligplaatsen in de gemeente op peil blijft. Die hoeven niet per definitie terug te keren langs dit gedeelte van het Zwarte Water. Jachthaven de Hanze wil niet op de plannen reageren en verwijst naar de gemeente Zwolle.