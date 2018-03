Norbert redt uil van eenzame dood in Zwolle: 'Hij kon geen kant op'

Een ransuil is vrijdagavond aan de dood ontsnapt in Zwolle. Het dier was met zijn teen vast komen te zitten aan een verkeersbord, maar kon door Zwollenaar Norbert Bosman (41) worden gered. Met een schroevendraaier. ,,Hij hing er zo zielig bij.''

Norbert en zijn vrouw maakten vrijdagavond een ommetje toen ze op de kruising van de Oude Wetering met de Laan der Molens iets zagen 'wapperen' aan een verkeersbord. ,,Er stond een stevige wind. Toen we dichterbij kwamen zagen we dat het een uiltje was. Als de wind ging liggen, hing hij achter het bord, maar als er weer een vlaag kwam vloog hij heen en weer'', beschrijft Norbert de situatie.

Schroevendraaier

De vogel bleek met zijn teen klem te zitten in een spleet aan de bovenkant van het bord. ,,Hij kon geen kant op en wij kregen hem ook niet direct los.'' Het stel besloot de Dierenambulance in te schakelen. Norbert haalde ondertussen het bord uit de grond, terwijl zijn vrouw thuis een schroevendraaier ophaalde. ,,Zo kon ik de uil vasthouden en raakte hij niet verder vermoeid.''

Vrij

Na aankomst van de Dierenambulance - ,,die was er heel snel'' - werd met de schroevendraaier de spleet breder gemaakt en de ransuil uit zijn benarde positie bevrijd. ,,De ambulancechauffeur heeft hem nog even nagekeken, maar ik kreeg dezelfde avond nog een appje dat het dier helemaal in orde was. Hij had niets gebroken en kon na wat rust weer worden vrijgelaten.''

Norbert is blij dat hij de uil spotte. ,,Hij hing er zo zielig bij. Als niemand hem had gezien had hij het zeer waarschijnlijk niet overleefd.''