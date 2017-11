Norbert uit Zwolle kocht een seksboot: Mijn droom is uitgekomen

Norbert Grote Ganseij (42) kocht één van de twee Utrechtse seksboten die onlangs aanmeerden bij de Twistvlietbrug in Zwolle. ,,Mijn droom is uitgekomen'', jubelt de hoofdconducteur, die van de gemeente tot 1 december tijd krijgt om zijn boot om te bouwen tot een normale woonark.

Doorverkocht

Van wie de andere Utrechtse Zandpadboot is die naast die van hem ligt, weet Grote Ganseij niet. ,,In eerste instantie van een andere waterbewoner, een kennis van me. Hij kocht de boot via dezelfde veiling, we hebben ze samen hier naartoe laten slepen. Zijn boot bleek echter minder goed onderhouden dan deze, die in 2013 nog is gerenoveerd. Hij heeft de boot doorverkocht, ik weet niet aan wie. En mijn bewuste kennis wil liever niet dat ik zijn naam en nummer aan derden doorgeef. Dat respecteer ik.''

'Niet relevant'

Eén van de twee mannen die aan het werk is op de andere boot, belt op verzoek de eigenaar. Die meldt door de telefoon dat hij niet met naam en toenaam in de krant wil. Het enige wat hij zegt: ,,Ik wil er zelf op wonen. Waar? Vind ik niet relevant.'' Voordat hij ophangt, ontkent hij nog wel dat hij eigenaar is van een derde, voormalige Utrechtse Zandpadboot in Zwolle, die aan de Turfmarkt ligt.

Het verhaal rond de derde Zandpadboot blijkt nog vager dan dat rond Seksboot II. De witte, vierkante woonark is 30 september 2016 neergelegd aan de Turfmarkt 12, met vier radiatoren op het dak en vier deuren. Omwonenden hekelden het aangezicht, vreesden voor huisjesmelkerij en dienden een zienswijze in waarna de boot werd afgesleept. Vier maanden geleden keerde het terug met twee radiatoren en twee deuren.

Anoniem blijven

Wie er woont, is onduidelijk, tijdens meerdere bezoeken doet niemand open. De vergunning die op 18 mei 2017 werd uitgegeven, staat op naam van ene mevrouw E.J. Wooding die wij niet konden traceren en vijf omwonenden die wij spraken, willen anoniem blijven omdat één van de buren kort na het buurtprotest schijnt te zijn bedreigd.

Gemeentewoordvoerder Marieke Stenfert: ,,Het is niet aan ons om contactgegevens te verstrekken van de eigenaren. Wel kunnen we melden dat er een klacht is behandeld over de staat van de boot aan de Turfmarkt en het gebruik ervan. Uit ons daaropvolgende onderzoek bleek dat er geen ligplaatsvergunning was en dat er sprake was van kamersgewijze verhuur die in strijd bleek met de bestemming. Inmiddels voldoet de boot aan de eisen. Zoals ook de andere twee aan eisen moeten voldoen die gelden voor de plek waarop ze terechtkomen.''

Droompaleis

Op de kade van de Waterliniestraat in de Zwolse wijk Stadshagen staan badkuipen, voordeuren en een container vol sloopafval. Er steekt een spiegelwand bovenuit en een houten plaat met de tekst: 'Abusievelijk gesloten! www.zandpad.nl'. Het is inboedel uit de twee woonarken die in het Zwarte Water dobberen. Ze maakten deel uit van de zilvervloot aan prostitutieboten aan het Utrechtse Zandpad. Tot de gemeente daar in 2013 plotseling alle exploitatievergunningen introk vanwege 'criminele activiteiten'.

Vorige week werden de laatste 28 boten geveild, waaronder deze twee. ,,Ja, ja'', zegt een man met Haags accent op de achterste boot. ,,Hier werd én wordt kéihàrd gewerkt!'' Hij ramt een wand weg tussen twee voormalige peeskamers. Een andere man ruimt puin als er een derde man arriveert met zijn witte hond Buddha: Norbert Grote Ganseij, de nieuwe eigenaar. Hij zet een doos boodschappen neer en vraagt of iedereen koffie wil.

Rondleiding

Tijdens een korte rondleiding legt Grote Ganseij, werkzaam als hoofdconducteur en Bijzonder Opsporing Ambtenaar, uit hoe hij aan de boot kwam en wat ermee gaat gebeuren. ,,Ik woon dertien jaar aan het Almelose Kanaal in een woonark van twee verdiepingen die ik grotendeels zelf bouwde van tweedehands materialen. Op een metalen bak en iedere waterbewoner weet: die vergen veel onderhoud. Niet voor niets wordt vaak beweerd: 'Koop een boot en werk je dood'.''

Na een zuur lachje vervolgt Grote Ganseij: ,,Een medewaterbewoner wist dat ik bezig was met financiering voor een duurdere, betonnen bak. Hij maakte me attent op de internetveiling waar de Utrechtse Zandpadboten werden geveild en ik deed een bod op deze, bijna 25 meter lange, blauwe Wimpelark. De Rolls Royce onder de woonboten. Betonnen bak, alles even massief, niet kapot te krijgen.''

Dak er af

Grote Ganseij won tot zijn vreugde de veiling, maar schrok van een mededeling die hij kort na de aankoop kreeg van de gemeente Utrecht, op 16 oktober. Zegt, kijkend naar het plafond: ,,Het complete puntdak moest eraf, anders konden we niet onder alle bruggen door. Dat werd tijdens de veiling even niet gemeld...''

,,Als de boot niet binnen een dag weg was, moest ik achtduizend euro extra betalen. Maar goed, dat lukte. Toen begon de sleep en die duurde anderhalve week in plaats van een paar dagen, vanwege slechte weesomstandigheden. Via Diemen, Lelystad, Elburg en Kampen arriveerden we uiteindelijk in Zwolle. Ik had speciaal vrij genomen van mijn werk en zal die overtocht nooit meer vergeten. Ach, goed voor de binding...''

Twee weken geleden legde hij aan in Zwolle. ,,Het dak ligt er inmiddels weer op en we hebben vijf badkamers, vijf keukentjes, vijf voordeuren en vijf tussenwanden gesloopt. Er moet nog meer gebeuren voor 1 december, maar dat gaat lukken dankzij veel hulp van vrienden en buren, die ik ontzettend dankbaar ben.''

Werelddeal

Hoeveel hij voor de boot betaalde, wil Grote Ganseij niet zeggen. De enorme glimlach spreekt echter boekdelen. ,,Ik kom toevallig net bij de taxateur vandaan, die zowel deze boot als mijn huidige ligplaats heeft bekeken. Toen hij zag hoeveel ik had betaald, zei hij dat ik een werelddeal had gesloten. Het was een buitenkans. Zo noem ik de boot waarschijnlijk straks ook: 'Het Buitenkansje'.''