NOS herhaalt documentaire over Sobibor-overlevende Selma Wijnberg

Op 4 december overleed Selma Wijnberg op 96-jarige leeftijd. Zij was de laatste overlevende uit het vernietigingskamp Sobibor. De Zwolse werd in april 1943 gedeporteerd naar Sobibor. Toen in oktober een opstand uitbrak in het kamp, wist zij samen met enkele honderden andere gevangenen te ontsnappen.

Na de oorlog keerde ze terug naar Zwolle, maar voelde zich zo onheus behandeld door de Nederlandse overheid dat ze besloot te emigreren, eerst naar Israël en later naar de VS.

Gruwelen

In de documentaire uit 2010 spreekt ze over de gruwelen van Sobibor, de hardvochtige ontvangst in Nederland na de oorlog, haar emigratie naar Israël en de VS en de uiteindelijke excuses van de Nederlandse regering. In de uitzending zijn interviews te zien met zowel haarzelf als met haar dochter en kleindochters. Ook zijn er beelden van haar eerste bezoek aan Nederland, en van haar in het Amerikaanse bejaardenhuis waar ze vorige week overleed.