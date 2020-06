Nostalisch gevoel overheerst na bekendmaking sluiting IJsselhallen: Lego World en koeiengeur bij sporttoernooien

Gerben Koopman kan Zwolle zonder de IJsselhallen maar moeilijk voorstellen, zegt hij op Twitter. ,,Samen met mijn vader om 04.00 uur de wekker en bij de veemarkt kijken. Schoolzaalvoetbaltoernooien waarbij de geur van het vee nog in de hallen hing. Nooit meer vergeten. Hopelijk komt er snel een goede eventlocatie voor terug.’’

Een herinnering die Jacqueline Gerrits ophaalt nadat het nieuws bekend werd was toen ze een mooi zakcentje overhield ten tijde van de veemarkt, zo laat ze weten op Facebook. Ze ving bij het station namelijk een weggelopen paard. Van haar jas maakte ze vervolgens een halster en daarna bracht ze het dier terug naar de IJsselhallen. ,,Van de eigenaar heb ik 25 gulden gekregen,toen als kind was dat een enorm bedrag. Heerlijk, als je daar aan terugdenkt. Jammer dat het weggaat.’’

Optreden

Jan Jansen reageert ook al snel op het Facebook-bericht van deze site. Hij plaatst een foto van een concert van wijlen Rory Gallagher in de IJsselhalen. Jansen vermoedt dat het concert in 1976 plaatsvond in de alombekende IJsselhallen.

Hans Jacobs treurt om het feit dat door de jaarlijkse karperbeurs nu ook een streep gaat. Het grootste visfestijn van Europa trok ieder jaar duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland naar de Hanzestad. Tjerry Hasselman vindt het jammer dat door de sluiting ook het tractorpulling uit de stad verdwijnt. Ook worden er herinneringen opgehaald aan Lego World, dat tot 2012 in de hallen werd gehouden.

Volledig scherm Tractorpulling is al jaren een begrip in de Zwolse IJsselhallen. © Frans Paalman

Woningen

De gemeente Zwolle wil op het terrein - met een oppervlakte van zo’n 16 voetbalvelden - een nieuwe woonwijk bouwen. Die keuze leidt tot uiteenlopende reacties. Richard Boon ziet wel kansen, als de IJsselhallen met de grond gelijk worden gemaakt. ,,Als er enkel betaalbare woningen voor terugkomen - wat ik betwijfel - dan is dat positief, maar als de IJsselhallen compleet zouden wegvallen - waar ik voor vrees - dan vind ik dat slecht voor de levendigheid van de stad. Zwolle heeft ook ruimte nodig voor grootschalige evenementen. Ik denk trouwens dat er een mooie kans ligt om te komen met een multifunctionele evenementenhal die ook geschikt is voor grotere concerten: dat soort locaties hebben we nog niet in het oosten van het land.’’

Richard Brinkers staat achter het besluit van de gemeente, al wil hij wel dat er een nieuwe hal voor terugkomt. ,,Het wordt ook wel tijd voor een echte nieuwe hal. Dus plat met die zooi. Mooie woningen erop en straks een goede plek kiezen voor een nieuwe hal’’

Americahal

Ilona Leliveld uit Apeldoorn vraagt zich af of er nog wel een toekomst is weggelegd voor grootschalige evenementen in Oost-Nederland. ,,Hier in Apeldoorn de Americahal plat en nu ook in Zwolle een grote hal plat. Waar moeten er dan nog evenementen of beurzen gehouden gaan worden?’’