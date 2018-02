NS en ProRail aan de slag met fietsenstallingen op stations

video Maarten ziet met spijt hoe nichtje Lotte van Beek olympische plak net misloopt

12 februari De klok slaat 14.40 uur. Maarten van Beek tuurt in zijn tassenzaak aan de Grote Markt in Zwolle met drie personeelsleden op zijn iPad. Hij ziet zijn nichtje Lotte van Beek aan de startstreep verschijnen. Ze zet haar schaatsen neer op het ijs en neemt haar starthouding in. Maarten kijkt nog één keer op zijn horloge.