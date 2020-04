NS test ‘anderhalvemetertreinen’ in Zwolle

Tatoeëer­ders in Zwolle zijn klaar om veilig open te kunnen: ‘We werken zó schoon’

29 april Kappers dicht, niet naar de schoonheidsspecialist. Maar ook je lichaam verfraaien met een tatoeage zit er even niet in. De salons in Zwolle zijn dicht vanwege de coronamaatregelen. ,,En we werken zó ontzettend schoon en veilig. We hadden allang weer wat kunnen doen’’, zegt Marely Aaltink.