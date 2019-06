Nu al 21 Miljoen toeristen in natuur Overijssel: ‘geld nodig zodat een bospad geen Kalverstraat wordt’

Er is geld nodig om optochten van wandelaars te voorkomen en rust te bewaren voor dieren in Overijsselse natuurgebieden. Ieder jaar wordt het drukker, zegt Herman Brink, directeur Staatsbosbeheer. Uit onderzoek van NBTC-NIPO blijkt dat in 2018 maar liefst 21 miljoen bezoekers Overijsselse natuurgebieden bezochten.

Voor het eerst is er gemeten hoeveel Nederlandse bezoekers er jaarlijks in de Overijsselse natuurgebieden komen, hoeveel zij uitgeven en welke waardering zij een gebied geven. De Sallandse Heuvelrug en het Nationaal Park de Weerribben-Wieden behoren met respectievelijk 852.000 en 772.000 getelde Nederlandse bezoekers tot de drukst bezochte natuurgebieden van het land. In totaal trekt Overijssel 21 miljoen bezoekers per jaar.

Volledig scherm Het aantal bezoekers van natuurgebieden in de regio in 2018. © Infographic Anke Arts I Bron NBTC NIPO.

Het is de eerste keer dat natuurbezoek aan Overijssel in kaart is gebracht. Volgens boswachter Egbert Beens wordt het in zijn werkgebied de Weerribben ieder jaar iets drukker. In het gebied zijn niet alleen veel Nederlanders, ook veel niet-getelde internationale gasten weten dit gebied te vinden. ,,De Weerribben is het grootste laagveenmoeras van Europa, het gebied staat internationaal in the picture. Ook Aziatische en Arabische toeristen vanuit Giethoorn weten het te vinden, en veel Europese toeristen met campers.’’

Paden en routes

Door de drukte wordt het moeilijker om bezoekers een optimale ‘natuurbeleving’ te kunnen bieden, zegt Beens. ,,De één wil vlinders en vogels spotten, de ander gaat meer voor planten en bomen. Er zijn wandelaars, fietsers, kanoërs, noem maar op. Om al die groepen tevreden te stellen is een goede ‘zonering’ nodig. Dat betekent dat paden en routes zo moeten worden aangelegd dat bezoek alles volop kan beleven. Denk aan rustpunten, aanlegplekken voor bootjes, MTB-routes. En dat alles zonder dat de rust voor dieren verstoord wordt. Dat kan met goed ingedeelde paden met bebording verspreid over het gebied.’’

Geen Kalverstraat

Herman Brink, directeur Staatsbosbeheer Overijssel, is dik tevreden over de hoge waardering van de Overijsselse natuur (gemiddeld een 7,9), die uit het onderzoek naar voren komt. Toch zijn investeringen wat hem betreft hard nodig. ,Dat de bezoekersaantallen zo hoog zijn hadden we niet verwacht.’’ De boswachters ervaren de laatste jaren meer drukte en dat heeft zo zijn nadelen, stelt Brink. ,,Een bospad moet geen ‘Kalverstraat’ worden, daar lijkt het nu soms op. Ook hebben de dieren soms te lijden van al het bezoek, zoals op de Sallandse Heuvelrug. Er sneuvelen daar zandhagedissen die op de zanderige grond van ATB-routes zonnen. Er moet dus meer zandgrond worden aangelegd, zodat ze minder op de paden liggen.’’

Volledig scherm Egbert Beens, boswachter in de Weerribben. © Staatsbosbeheer

Kopje koffie

Wat Brink ook opvalt is dat bezoekers van de Overijssel natuur maar weinig geld uitgeven ten opzichte van die in andere provincies. ,,Gemiddeld is dat nu 7,60 euro, terwijl dat bedrag in andere gebieden in Nederland, zoals in Zuid-Holland, soms het dubbele is.” De Weerribben vormen een uitzondering. Toeristen geven daar gemiddeld 13,60 uit, bijna twee keer zoveel als op de Sallandse Heuvelrug. ,,In totaal halen we met natuurbezoekers toch bijna 160 miljoen binnen voor de lokale economie. Dat enorme bedrag heeft ons verbaast. Toch kan nog meer uitgehaald worden. Nu kopen bezoekers een kopje koffie, maar ze moeten verleid kunnen worden om meer dan dat uit te geven. Dat kan door ergens aan deel te nemen: een boot of fiets huren, of een arrangement. Er liggen kansen. De natuurgebieden moeten daar wel opnieuw voor opnieuw worden ingericht. Daar is geld voor nodig.’’

Verslonzen

Brink ziet een belangrijke rol voor de provincie. ,,Maar ook voor de gemeenten, die toeristenbelasting heffen en verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld fietspaden. We moeten de kwaliteit van onze natuur gezamenlijk op peil houden. Als we dit laten verslonzen gaat het de verkeerde kant op met de Overijsselse economie.’’ De komende tijd wil Brink het onderzoek bij de Overijsselse Statenleden onder aandacht brengen, vooral nu er formatiegesprekken gaande zijn. ,,Vergeet niet: meer dan zestig procent van de bezoekers komt zelf uit Overijssel en geniet van de plaatselijke natuur. Dat moet zo blijven. Het gaat dus niet alleen om de economische voordelen.’’

Volledig scherm Herman Brink, directeur Staatsbosbeheer Nederland. © Staatsbosbeheer

Waardering voor Overijsselse natuur De natuurgebieden in Overijssel hadden gezamenlijk in 2018 zo’n 21 miljoen unieke bezoekers. Zij waardeerden de Overijsselse natuur gemiddeld met een 7,9. De rapportcijfers van de verschillende gebieden wijken niet veel van dat cijfer af. De Weerribben, Wieden, het Dal van de Mosbeek en de Sallandse Heuvelrug scoren het beste met gemiddeld een 8,2. Natuurgebied Beerze krijgt met een 7,3 de laagste gemiddelde waardering. Bezoekers geven gemiddeld het meeste geld uit bij Landgoed het Nijenhuis, tussen Wijhe en Heino: 19,10 euro. Bij Aamsveen is de gemiddelde uitgave van een bezoeker slechts 90 cent.