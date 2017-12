Nu al meer Zwolse vuurwerkklachten dan vorig jaar

Koud twee dagen is het online vuurwerkoverlastmeldpunt open en nu al staat de teller in Zwolle op 61 meldingen. Dat is bijna een verdubbeling van aantal van vorig jaar (37).

Koploper is Zwolle-Zuid met verspreid over de wijk 17 meldingen, wijken die volgen zijn Diezerpoort (7), Holtenbroek (7), Aa-Landen (9) en Stadshagen (5). Die laatste twee spanden vorig jaar ook al de kroon. ,,Afgelopen jaren sprongen bepaalde wijken er in negatieve zin uit", zegt Zwols burgerraadslid voor GroenLinks Arne Pronk. ,,Dat is her en der wel wat verschoven."

Inkopen

Een verklaring voor de stijging zou kunnen liggen in het vrije weekeinde voor de kerstdagen, denkt Pronk. ,,Mensen hebben op zaterdag inkopen kunnen doen in Duitsland en konden daardoor eerder knallen." Het is volgens hem in elk geval te vroeg om er conclusies aan te verbinden.

Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder dus ook Zwolle. Doel is 'om de omvang van de overlast in beeld te brengen, meer maatregelen af te dwingen en het liefst zien de initiatiefnemers dat vuurwerk alleen nog door professionals wordt afgeschoten in plaats van door amateurs', aldus de site.

'On hold'

Pronk volgt de ontwikkelingen op de voet. ,,We zijn het vooral aan het monitoren dit jaar", zegt het burgerraadslid. ,,Het heeft minder nut om nu heel actief hiermee campagne te voeren. Mensen verwachten dan ook dat er wat met hun klachten gebeurt, maar die discussie staat 'on hold'. Deze gemeenteraad wilde deze periode geen extra maatregelen nemen, dus is het wachten op een nieuwe raad en nieuw college." Bovendien wil het nieuwe kabinet er dit jaar nog niets aan doen. ,,Het is afwachten wat er volgend jaar mogelijk aan landelijk beleid wordt gedaan. Ervaring leert ons dat Zwolle daar dan meestal bij aansluit."

Telefonisch meldpunt

De gemeente Zwolle laat via haar woordvoerder Marieke Stenfert weten 'tot op heden' geen meldingen te hebben ontvangen over vuurwerkoverlast. ,,Wel hebben we enkele vragen gekregen over de regels en locaties rondom het carbidschieten", aldus Stenfert. Op oudejaarsdag is er van 09.00 tot 18.00 uur een speciaal, gemeentelijk meldpunt voor overlast van vuurwerk of carbidschieten. Het telefoonnummer van het meldpunt is 06 - 21 87 49 18.