Nu dan toch echt lustrumeditie culinair festival Chefs (R)Evolution van Jonnie Boer in Zwolle

Al duizenden bezoekers bij zonovergo­ten Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel in Zwolle: 'We kunnen eindelijk weer'

De zon schijnt volop in Zwolle en dus is het festivalterrein bij het Bevrijdingsfestival Overijssel een paar uur na de opening al flink volgelopen. Duizenden bezoekers genieten in Park de Wezenlanden van artiesten als Donnie en Selah Sue. ,,Het lijkt de goede kant op te gaan”, zegt festivaldirecteur Annemien Brugging.

5 mei