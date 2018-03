Nu komt Cor Bakker écht naar Zwolle...

Drie keer is scheepsrecht, weten ze bij Stichting Vier het Leven. Ambassadeur Bakker moest twee keer verstek laten gaan voor een matinee-voorstelling met ouderen. Het gaat om een feestelijk optreden in de Nieuwe Buitensociëteit. 'Op deze datum is het griepvirus het land uit, is de sneeuw voor de zon verdwenen, een dag voor een mooi feest met schitterende artiesten', meldt de stichting opgetogen in een persbericht.