Nu lukt het GroenLinks wel de grootste van Zwolle te worden

Na de nek-aan-nekrace met ChristenUnie vorig jaar is het GroenLinks nu wel gelukt om in Zwolle de grootste partij te worden. In de uitslag van de Statenverkiezing blijft de partij nieuwkomer BBB nipt voor. Alleen in Zwolle en Staphorst is BoerBurgerBeweging daarmee niet de grootste in Overijssel.

Hoewel GroenLinks procentueel gezien de meeste stemmen trekt in Zwolle, is het de partij niet gelukt om in de provinciehoofdstad te groeien. Dat geldt ook voor nieuwbakken samenwerkingspartner PvdA. GroenLinks verloor ten opzichte van vier jaar geleden 2,2 procentpunt en komt uit op 14,4 procent van de stemmen.

PvdA lijdt een kleiner verlies (-0,9) en komt op 9,2 procent. Die partij is daarmee plotseling even groot als de VVD. De liberalen scoorden in Zwolle jarenlang goed, maar verdwenen vorig jaar uit het plaatselijke college. Ten opzichte van de Statenverkiezing in 2019 levert de VVD 3,7 procentpunt in en komt dus op 9,2 procent van de stemmen.

Links

Waar GroenLinks en PvdA allebei wat inleveren, weet de Partij voor de Dieren juist flink te stijgen ten opzichte van vier jaar geleden. Geen grote verrassing, aangezien de partij vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle al ruim 5 procent van de stemmen kreeg en daarmee twee raadszetels pakte.

Bij de verkiezingen van woensdag ziet de PvdD een groei van 1,9 procentpunt ten opzichte van 2019: de partij stijgt naar 6,8 procent van de stemmen. Volt, vorig jaar nog goed voor een raadszetel met 3,7 procent van de Zwolse lokale stemmen, scoort nu 5,2 procent van de stemmen bij de Statenverkiezing. Vier jaar geleden deed de partij nog niet mee.

BBB

BoerBurgerBeweging verovert Overijssel en dat geldt ook voor Zwolle. Maar de hoofdstad en Staphorst zijn de enige gemeenten in de provincie waar BBB niet de grootste partij is. In Zwolle eindigt de partij van Caroline van der Plas en provinciaal lijsttrekker Carla Evers met 14,1 procent van de stemmen 0,3 procentpunt achter GroenLinks.

Forum voor Democratie liep in 2019 met 9,1 procent van de stemmen in Zwolle al enigszins uit de pas met grote delen van het land, maar kent nu net als elders een flinke daling. FvD eindigt op 2,5 procent van de stemmen in Zwolle. Een deel van deze kiezers zal de overstap naar nieuwkomer JA21 hebben gemaakt; deze partij trekt 3,4 procent van de Zwolse kiezers. Opvallend is verder dat Samen Lokaal Twente ook in Zwolle 0,3 procent van de stemmen heeft gekregen.

