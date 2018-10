Nul tips na brute beroving in Zwols park

Speeltuin Wipstrik koploper: wat is de leukste speelplek van Zwolle?

13:17 Er zijn al ruim negenhonderd stemmen uitgebracht in de Stentor-verkiezing 'Leukste speelplek van Zwolle'. Dat is de tussenstand op maandagmiddag 13.00 uur. De speeltuin in Wipstrik ligt fier aan kop, met bijna de helft van de stemmen. Kinderboerderij Wezenlanden is vooralsnog een goede tweede.