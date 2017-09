NVWA neemt vogels in beslag op beurs IJsselhallen Zwolle

Bij de vogelmarkt in de Zwolse IJsselhallen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgelopen weekeinde tientallen vogels in beslag genomen. De dieren waren verkeerd geringd of hadden gemanipuleerde pootringen.

Het gaat onder meer om wielewalen, nachtegalen en hoppen. Een Italiaanse handelaar tikte ter plekke een boete van 5.000 euro af. Eerder dit jaar was het ook al raak in de IJsselhallen, toen viste de NVWA zeven vogels met verkeerde pootringen eruit.

'Vrijwel onmogelijk'

Wederom balen voor Bert Stiphout, voorzitter van de organiserende Volièrevriend uit Zwolle, maar hij noemt het tegelijkertijd vrijwel onmogelijk om alle valse of gemakzuchtige handelaren bij de deur al te weren.

,,Meer dan vijfhonderd handelaren komen tussen vijf uur en half negen 's ochtends de hal in." Zij zijn samen goed voor pakweg 150.000 vogels. ,,We hebben twaalf controleurs, twee van ons staan te kijken als de vogels binnenkomen. Naar de kooien, het water, het welzijn van de dieren. Ik kan slecht al deze vogels uit het hok gaan pakken. En stel dat ze ineens wegvliegen, honderden euro's per stuk."

Transactievoorstel

De NVWA zegt te beseffen dat het voor organisaties lastig is om te bepalen welke vogels juist geringd zijn of niet. Haar inspecteurs maken daarom een rondgang op het halfjaarlijkse evenement in de IJsselhallen. Handelaren die hun zaakjes niet op orde hebben, moeten vogels inleveren, krijgen een proces-verbaal of kunnen de zaak meteen afhandelen door gebruik te maken van een transactievoorstel.

Onwetendheid