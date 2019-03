NVWA sluit per direct trampolinehal Zwolle om ontbreken wettelijke keuring

updateTrampolinepark Rebound World Zwolle is per direct gesloten omdat de toestellen geen keuringscertificaat hebben. De trampolines in de hal moeten eerst worden gekeurd, voor de hal weer open mag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft Rebound World verzegeld. Rebound World spreekt van een overmachtsituatie voor ‘het veiligste trampolinepark van Nederland’.

Wanneer trampolines in een hal als deze worden gebruikt als speeltoestel, moeten ze een AKI-certificaat hebben: een keuring door een aangewezen keuringsinstelling. Dat is wettelijk vastgelegd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. De keuring geldt niet alleen voor trampolines, maar ook voor andere speeltoestellen. Normaal gesproken mag een hal, park of speeltuin pas open als het AKI-certificaat is afgegeven.

Keurmerkinstituut

De Zwolse trampolinehal is al sinds 2016 open. De NVWA heeft ‘recent’ geconstateerd dat geen certificaat aanwezig is en de hal daarom vanaf vrijdag verzegeld. De eigenaar moet nu een van de keuringsinstanties verzoeken om langs te komen. Dat kan ongeveer een maand duren, laat Jeroen Bos van het Keurmerkinstituut weten. Volgens Wim Plaggenburg van Rebound World Zwolle is de keuring al in januari aangevraagd, maar komt het Keurmerkinstituut op 10 april langs. ,,Vanwege een wachtlijst, die meer trampolineparken treft. Dat we gisteren (donderdag, red.) van de NVWA hoorden dat we per direct moeten sluiten, valt ons rauw op ons dak’’, zegt Plaggenburg. ,,Toen wij de zaak openden bestond naar mijn bescheiden mening deze regelgeving nog helemaal niet.’’

Van een wachtlijst is volgens Bos van het Keurmerkinstituut geen sprake. Wel is er een wachttijd: ,,We kunnen niet op stel en sprong komen keuren’’. Woordvoerder Tjitte Mastenbroek van de NVWA laat weten dat het niet zo is dat ineens allerlei trampolineparken gekeurd moeten worden. ,,Dit gebeurt normaal gesproken voordat ze open gaan.’’ Hij laat weten dat nog niet duidelijk is of er, behalve de gedwongen tijdelijke sluiting, andere sancties volgen.

Klanten informeren