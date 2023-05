Ö (29) uit Zwolle sleurt onder invloed van lachgas agent meters mee in auto: ‘Heeft zichzelf totaal niet onder controle’

Wat er ruim twee weken geleden op 24 april precies gebeurde, weet Ö. niet meer. ,,Het ging allemaal zo snel’’, vertelt hij in de Zwolse rechtbank aan de politierechter. ,,Ik weet niet of ik eerst gas gaf, of dat eerst de agent naar binnen dook. Ik hoorde dat ze mijn lachgas in beslag wilden nemen. Ik was volop aan het gebruiken en vond het super moeilijk om daarmee te stoppen. Ik kreeg een paniekaanval.’’