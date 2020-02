Occasion Center Zwolle failliet verklaard

Waar blijven de 100 nieuwe woningen in Wijthmen? ‘We voelen ons machteloos’

11:31 De flessen werden al bijna ontkurkt, februari 2019. In een bomvol Kulturhus deed de projectontwikkelaar het nieuwbouwplan voor honderd huizen in Wijthmen uit de doeken. Opluchting in het dorp, na jaren wachten. Maar de kurk zit nog steeds op de fles. ,,We voelen ons compleet machteloos.’’