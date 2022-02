Oceaanroeier Aidan krijgt bij terugkomst heldenontvangst in Oene: ‘Zijn verhaal is inspirerend’

Is hij er al? Dat is de meestgestelde vraag over Aidan Scherpbier woensdagmiddag rond kwart over vijf in het centrum van Oene. Even later komt hij inderdaad aanlopen, zo op het oog bijna rechtstreeks uit het Caribisch gebied. In korte broek en met een grote baard loopt hij zijn familie en vrienden tegemoet. Na maanden van huis te zijn geweest vanwege een deelname aan de zwaarste roeirace ter wereld is Oene maar wat trots op deze oceeanroeier.