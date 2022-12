Ochtendspits op zijn retour, code geel ook ingetrokken

Plan voor 200 nieuwe woningen naast A28 in Zwolle: goede doelen mogelijk weg

In Zwolle zijn concrete plannen voor ruim 200 nieuwe appartementen naast de A28. Meerdere gebouwen in Dieze-Oost, waar goede doelen en maatschappelijke organisaties zitten, moeten daarvoor tegen de vlakte. Het is onduidelijk of er voor onder meer VluchtelingenWerk, een kledingbank en kinderdagverblijf plek blijft.

7 december