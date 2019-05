Odes en ontbijtjes: zo vieren jullie Moederdag

Tekort aan bouwperso­neel in Overijssel blijft groeien: ‘Staar je niet blind op arbeidsmi­grant’

8:44 Overijssel maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan bouwpersoneel. Waar het aantal vacatures in 2016 nog op 500 lag, is dat de afgelopen jaren gestegen tot 1400 niet ingevulde banen. Gedeputeerde Eddy van Hijum ziet dat arbeidsmigranten hard nodig zijn, maar waarschuwt bedrijven. „Staar je niet blind op die kortetermijnoplossing.”