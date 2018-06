Oefenduel van PEC Zwolle gaat niet door vanwege 'spanningen tussen supporters'

Nanda Kappers, woordvoerder van de politie IJsselland, liet weten dat de politie informatie had gekregen over een ontmoeting tussen supporters van PEC Zwolle en de club die op het derde niveau in Duitsland actief is. Daarop is volgens haar in onderling overleg met de clubs besloten om de wedstrijd vanwege veiligheidsredenen niet door te laten gaan.